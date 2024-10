Perché la riduzione dell’orario di lavoro è possibile (Di venerdì 25 ottobre 2024) Lunedì alla Camera sbarcherà la proposta di legge delle opposizioni sulla riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario. Il compromesso trovato con la maggioranza mercoledì al termine di una seduta della commissione lavoro dai toni accesi – il testo andrà in Aula senza il mandato al relatore e privo di modifiche emendative – fa ben sperare. Almeno per ora. L’antipasto non prometteva nulla di buono: tanto FdI quanto Forza Italia, difatti, hanno presentato emendamenti soppressivi dell’intero testo, replicando quanto già avvenuto con le pdl su salario minimo e conflitto di interessi poi trasformate in deleghe al governo. Stavolta, malgrado le inusitate accuse mosse dalla ministra Calderone alle opposizioni (“Questa proposta risponde a una logica di propaganda politica” e “comprime il ruolo delle parti sociali nella contrattazione”), le cose sono andate diversamente. Lanotiziagiornale.it - Perché la riduzione dell’orario di lavoro è possibile Leggi tutta la notizia su Lanotiziagiornale.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Lunedì alla Camera sbarcherà la proposta di legge delle opposizioni sulladia parità di salario. Il compromesso trovato con la maggioranza mercoledì al termine di una seduta della commissionedai toni accesi – il testo andrà in Aula senza il mandato al relatore e privo di modifiche emendative – fa ben sperare. Almeno per ora. L’antipasto non prometteva nulla di buono: tanto FdI quanto Forza Italia, difatti, hanno presentato emendamenti soppressivi dell’intero testo, replicando quanto già avvenuto con le pdl su salario minimo e conflitto di interessi poi trasformate in deleghe al governo. Stavolta, malgrado le inusitate accuse mosse dalla ministra Calderone alle opposizioni (“Questa proposta risponde a una logica di propaganda politica” e “comprime il ruolo delle parti sociali nella contrattazione”), le cose sono andate diversamente.

