Pensioni, le lavoratrici con 4 figli potranno lasciare il lavoro con 16 mesi di anticipo (Di venerdì 25 ottobre 2024) Roma, 25 ottobre 2024 – Non saranno tante le lavoratrici con quattro o più figli. Tanto più quelle entrare nel mercato del lavoro dal primo gennaio 1996. Ma poche o tante che siano, certo è che la manovra per il 2025 attribuisce loro uno sconto ulteriore sui requisiti di accesso alla pensione nel sistema contributivo: in sostanza potranno uscire dal lavoro con 16 mesi di anticipo, un anno e 4 mesi prima delle altre. La novità, prevista dalla legge di Bilancio nel pacchetto Pensioni, si inserisce nel solco della politica del governo di sostegno della natalità e della famiglia, ma in questi giorni è rimasta sotto traccia nell’illustrazione del pacchetto previdenza per il 2025. E vale la pena riportarla alla luce, anche perché ha un carattere strutturale e va a modificare addirittura la riforma Dini del 1995. Quotidiano.net - Pensioni, le lavoratrici con 4 figli potranno lasciare il lavoro con 16 mesi di anticipo Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 25 ottobre 2024) Roma, 25 ottobre 2024 – Non saranno tante lecon quattro o più. Tanto più quelle entrare nel mercato deldal primo gennaio 1996. Ma poche o tante che siano, certo è che la manovra per il 2025 attribuisce loro uno sconto ulteriore sui requisiti di accesso alla pensione nel sistema contributivo: in sostanzauscire dalcon 16di, un anno e 4prima delle altre. La novità, prevista dalla legge di Bilancio nel pacchetto, si inserisce nel solco della politica del governo di sostegno della natalità e della famiglia, ma in questi giorni è rimasta sotto traccia nell’illustrazione del pacchetto previdenza per il 2025. E vale la pena riportarla alla luce, anche perché ha un carattere strutturale e va a modificare addirittura la riforma Dini del 1995.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Missili e mezzi militari all’aeroporto di Montichiari? Il sospetto dei lavoratori si trasforma in una contestazione disciplinare - A pochi chilometri da Brescia c’è un aeroporto forse poco noto a chi si sposta abitualmente in volo, eppure fondamentale per la logistica e lo smistamento della corrispondenza. Peccato che da qualche ... (ilfattoquotidiano.it)

Legge di bilancio 2025, cosa bisogna sapere: digitale, imprese, 5.0, sanità e fisco - Nella bozza della Legge di bilancio 2025 di fine ottobre 2024 le novità della Manovra, che ora passerà al vaglio del Parlamento per poi approdare in Senato ... (agendadigitale.eu)

Giovanni Benvegnù, morto a 92 ani il pioniere delle pescherie di via Roma: «Lavoratore instancabile» - Spinea dice addio a Giovanni Benvegnù, storico titolare della pescheria di via Roma e tra i più anziani commercianti della città, morto all'età di 92 anni. Il ... (ilgazzettino.it)

Dal Fisco al Lavoro, come le famiglie (con figli) entrano nella Manovra 2025 - Cosa prevede per le famiglie la Manovra 2025? Dal Fisco al Lavoro per i nuclei familiari con figli e figlie vengono confermate e messe in campo diverse misure. (adnkronos.com)