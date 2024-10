Palasport pronto entro il 2026: "Ci sono le condizioni per finire i lavori e rispettare le scadenze" (Di venerdì 25 ottobre 2024) Ravenna avrà il suo nuovo Palasport entro il 2026. La certezza arriva dal fatto che l’amministrazione comunale ha messo nero su bianco le date entro le quali determinate lavorazioni dovranno essere completate dall’appaltatore Research consorzio stabile, che ha messo al lavoro il Consorzio Cear e la ditta RHBuilding. Una possibilità che deriva anche dal fatto che i problemi legati alle interdittive antimafia paiono superate e il Consorzio adesso ha avuto la proroga del commissario. "Ora – spiega l’assessora ai lavori pubblici del Comune Federica Del Conte – il consorzio ha ottenuto la proroga del commissario e siamo nelle condizioni di avere un percorso tecnico meglio definito per arrivare a concludere i lavori del nuovo palazzetto. Ilrestodelcarlino.it - Palasport pronto entro il 2026: "Ci sono le condizioni per finire i lavori e rispettare le scadenze" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Ravenna avrà il suo nuovoil. La certezza arriva dal fatto che l’amministrazione comunale ha messo nero su bianco le datele quali determinate lavorazioni dovranno essere completate dall’appaltatore Research consorzio stabile, che ha messo al lavoro il Consorzio Cear e la ditta RHBuilding. Una possibilità che deriva anche dal fatto che i problemi legati alle interdittive antimafia paiono superate e il Consorzio adesso ha avuto la proroga del commissario. "Ora – spiega l’assessora aipubblici del Comune Federica Del Conte – il consorzio ha ottenuto la proroga del commissario e siamo nelledi avere un percorso tecnico meglio definito per arrivare a concludere idel nuovo palazzetto.

