Pagelle Torino Como, i voti ai protagonisti del match

I voti, i top e flop ai protagonisti del match valido per la 9ª giornata del campionato di Serie A: Pagelle Torino Como

Pagelle Torino-Como 1-0 : voti e tabellino Serie A 2024/2025 - Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Torino-Como, match valevole per la nona giornata del campionato di Serie A 2024/2025. Primo tempo equilibrato e con pochi squilli sia da una parte che dall’altra con un Torino ordinato che ... (Sportface.it)

Pagelle Como-Parma - i VOTI ai protagonisti del match - I voti, i top e flop ai protagonisti del match valido per l’8ª giornata del campionato di Serie A 2024/2025: pagelle Como-Parma I voti, i top e i flop del match valido per l’8ª giornata del campionato di Serie A 2024/2025: pagelle Como-Parma. TOP: ... (Calcionews24.com)

Pagelle Como-Parma 1-1 - voti e tabellino Serie A 2024/2025 - Le pagelle di Como-Parma 1-1 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match dell’ottava giornata di Serie A 2024/2025. Al Sinigaglia partita intensa che si apre con il gran gol di Bonny con un colpo di tacco di enorme astuzia. La partita la ... (Sportface.it)

VOTI Napoli Como : POLITANO nel mirino. Gara non convincente o tra i migliori dei suoi? La clamorosa DIFFERENZA di valutazione di due quotidiani sportivi - Matteo Politano, attaccante del Napoli, è stato valutato in due maniere opposte dai giornali sportivi Il Napoli batte 3-1 il Como, un punteggio che forse non rende giustizia alla capacità dei lombardi di mettere in seria difficoltà i partenopei. Ma ... (Calcionews24.com)