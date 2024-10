Novità al mercato. Cambiano gli spazi per gli ambulanti (Di venerdì 25 ottobre 2024) Riqualificazione del mercato cittadino, si inizia con la riorganizzazione logistica degli spazi che verrà concretizzata sul campo a inizio 2025: dopo le richieste degli operatori e anche delle forze di opposizione, i primi interventi messi in campo dall’Amministrazione comunale riguardano infatti la risistemazione degli spazi nell’area di piazza mercato, dove si lavorerà sulla soppressione degli spazi non occupati per "riaggregare" le zone e sulla suddivisione in isole per raddoppiare le aree di esposizione. L’atto è stato approvato dalla giunta comunale su proposta dell’assessore ai Servizi alle imprese e al commercio Lorena Fedeli e conclude un lavoro cominciato nell’estate dello scorso anno. Ilgiorno.it - Novità al mercato. Cambiano gli spazi per gli ambulanti Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Riqualificazione delcittadino, si inizia con la riorganizzazione logistica degliche verrà concretizzata sul campo a inizio 2025: dopo le richieste degli operatori e anche delle forze di opposizione, i primi interventi messi in campo dall’Amministrazione comunale riguardano infatti la risistemazione deglinell’area di piazza, dove si lavorerà sulla soppressione deglinon occupati per "riaggregare" le zone e sulla suddivisione in isole per raddoppiare le aree di esposizione. L’atto è stato approvato dalla giunta comunale su proposta dell’assessore ai Servizi alle imprese e al commercio Lorena Fedeli e conclude un lavoro cominciato nell’estate dello scorso anno.

