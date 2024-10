LVPA Frascati, le parole di Pietropaoli: "Questo club è ambizioso e può crescere ancora” (Di venerdì 25 ottobre 2024) La LVPA Frascati gli ha “affidato” la preparazione fisica di tanti gruppi, a cominciare dalla Promozione nel momento in cui la società ha consegnato la prima squadra ai mister Andrea Borsa e Leonardo Orlandi. Gianluca Pietropaoli si è guadagnato stima e considerazione nell’ambiente tuscolano Romatoday.it - LVPA Frascati, le parole di Pietropaoli: "Questo club è ambizioso e può crescere ancora” Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Lagli ha “affidato” la preparazione fisica di tanti gruppi, a cominciare dalla Promozione nel momento in cui la società ha consegnato la prima squadra ai mister Andrea Borsa e Leonardo Orlandi. Gianlucasi è guadagnato stima e considerazione nell’ambiente tuscolano

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lvpa Frascati calcio - Di Marco : “Questo gruppo ha qualità e deve fare bene” - Frascati (Rm) – Un gradito ritorno. Fausto Di Marco, già tecnico del “vecchio” Football Club Frascati per diversi anni, è rientrato nello staff della nuova Lvpa Frascati che il neo presidente Giammarco Raparelli ha ereditato proprio da Claudio ... (Romatoday.it)

LVPA Frascati - il presidente Raparelli serra le fila "Serve una scossa" - Non è l’inizio di stagione sperato quello della Promozione della Lvpa Frascati. Il presidente Giammarco Raparelli, però, non fa drammi e cerca di scuotere la squadra, reduce dalla sconfitta per 2-1 a Montesacro (la quarta in sei gare di ... (Romatoday.it)

Lvpa Frascati calcio - Dell’Ospedale : “Questi ragazzi non accuseranno il salto” - Frascati (Rm) – E’ uno dei volti nuovi dello staff tecnico del settore giovanile della Lvpa Frascati. Marco Dell’Ospedale, ex allenatore del Colonna, è stato scelto come guida dell’Under 15 regionale e si è presentato con tanto entusiasmo: “Come è ... (Romatoday.it)

Lvpa Frascati calcio : panchina ad Andrea Borsa - Frascati (Rm) – Cambio alla guida della Promozione della Lvpa Frascati. Dopo la sconfitta di domenica scorsa sul campo del Fregene (che ha seguito l’eliminazione in Coppa Italia e il pareggio all’esordio contro il Velletri), il tecnico Angelo ... (Romatoday.it)