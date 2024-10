Ilfattoquotidiano.it - “L’ex modello Marco è il concierge di lusso dietro il viaggio di Mbappé in Svezia”. Chi sono gli organizzatori di serate e vacanze per vip

(Di venerdì 25 ottobre 2024)il “di piacere” a Stoccolma di Kylian– che gli ha portato un’accusa di stupro durante la sosta nazionali – ci sarebbe lo zampino di unitaliano. Una gita fuori porta affidata e organizzata nei minimi dettagli da un organizzatore di. Un’usanza che sempre più sta spopolando tra calciatori e vip: l’attaccante del Real Madrid “è volato a Stoccolma su proposta del suo ex compagno di squadra Nordi Mukiele, 26 anni, con il quale ha stretto amicizia al Psg. Mukiele (ora al Leverkusen) conosce la. E si è più volte affidato a undi, un certoD. Ex, di circa trent’anni, si è convertito alla lucrosissima professione di organizzatore die servizi su misura per una clientela Vip. Con Mukiele ec’erano anche due componenti dell’entourage del calciatore.