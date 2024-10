Bergamonews.it - Lavori in A4: 11 chilometri di coda in direzione Milano

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Attorno alle 7, sulla A4-Brescia, nel tratto compreso tra Capriate e Agrate in, si registrano 11 km diin prossimità di un cantiere didi ripristino della pavimentazione, all’altezza del km 147, dove il traffico transita su due corsie. In alternativa, a chi viaggia verso/Torino si consiglia di percorrere la A35 Bre.Be.Mi, quindi la A58 TEEM per poi riprendere la A4.