Sport.quotidiano.net - La statistica. Contro gli amaranto una vittoria che manca da 23 anni

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Nei 27 precedenti, la Spal l’ha spuntata nove voltele sette dell’Arezzo, mentre 11 volte il confronto è terminato in parità. Ma i numeri non fotografano in maniera fedele quanto siano ostici gliper la squadra della nostra città. Basti pensare che i biancazzurri non superano l’Arezzo da quasi 23! Proprio così, l’ultima Spal a riuscirci fu quella guidata da mister Perinelli, che il 23 dicembre 2001 si impose in terra toscana con reti di Pellissier e Botteghi (1-2). Dopo quella gara, Arezzo e Spal si sono incrociate nove volte, con un bilancio di due vittorie per glie ben sette pareggi. È abbastanza curioso che nemmeno nella trionfale stagione della promozione in serie B 2015-16 i biancazzurri riuscirono a battere l’Arezzo.