Investito mentre attraversa in bici sulle strisce (Di venerdì 25 ottobre 2024) Un ciclista è finito all'ospedale nel pomeriggio di venerdì 25 ottobre dopo una caduta avvenuta in piazzale Roma: stava attraversando la strada in bicicletta sulle strisce pedonali quando è stato urtato da un'auto. Nella caduta a terra, sotto la pioggia, ha riportato qualche trauma ed è stato Ilpiacenza.it - Investito mentre attraversa in bici sulle strisce Leggi tutta la notizia su Ilpiacenza.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Un ciclista è finito all'ospedale nel pomeriggio di venerdì 25 ottobre dopo una caduta avvenuta in piazzale Roma: stavando la strada inclettapedonali quando è stato urtato da un'auto. Nella caduta a terra, sotto la pioggia, ha riportato qualche trauma ed è stato

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Investito mentre attraversa in bici sulle strisce - Un ciclista è finito all'ospedale nel pomeriggio di venerdì 25 ottobre dopo una caduta avvenuta in piazzale Roma: stava attraversando la strada in bicicletta sulle strisce pedonali quando è stato urta ... (ilpiacenza.it)

Bonate Sopra, investito da un'auto mentre attraversa la strada: grave un uomo di 74 anni - Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi, venerdì 25 ottobre, a Bonate Sopra, dove un uomo di 74 anni è stato investito da un'auto ed è in gravi condizioni. (bergamo.corriere.it)

I ciclisti ricordano Francesco Caputo: “Auto in divieto e sulle strisce, non è cambiato nulla” - Manifestazione in via Soperga dove si è verificato l’incidente rivelatosi fatale, a undici giorni di distanza, all’ingegnere biomedico. È la diciannovesima vittima della strada a Milano, dall’inizio d ... (ilgiorno.it)

Sparatoria a Napoli: ucciso un 15enne - Gli agenti della squadra mobile di Napoli ipotizzano il coinvolgimento anche di altri due minorenni, tuttora ricoverati al Cto: si tratta di un 17enne ferito a colpi di pistola e di un 14enne che ha ... (radiocolonna.it)