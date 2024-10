Inter-Juventus il doppio ex Felipe Melo | Sono interista vinceremo noi

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) “I nerazzurrii più forti del campionato,ma la Juve di Motta è grande. Thiago ha fatto un lavoro enorme lo scorso anno a Bologna. È un derby e tutto può succedere, ma daista pensoanche grazie al fattore campo. La Juve ha bisogno di più tempo, ma se vince vola”. Lo ha detto ilex divistato dall’edizione in edicola oggi della Gazzetta dello Sport. Sul rapporto con Chiellini e Motta, due juventini con cui in passato è stato ai ferri corti: “Chiellini? Io ero arrivato alla Juve giovane e spesso ci litigavo. Ha parlato di me nel suo libro, ma ho 4 figli: cosa mi metto a litigare? Chiariremo, però non è mio amico. Motta ha fatto l’attore, col Var non mi avrebbero dato neanche giallo. Macose che rendono un derby caldo. È stata l’unica voltain cui ho litigato con Thiago”.