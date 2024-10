"Indossate le maschere". Real Madrid, piano-choc contro Vinicius: quattro arresti (Di venerdì 25 ottobre 2024) Vinicius, probabile prossimo Pallone d'Oro ma anche giocatore costretto a fare i conti con numerosi insulti razzisti che contro di lui provengono dai tifosi anti-Real Madrid. quattro in particolare sono stati arrestati nelle passate ore dalla polizia spagnola perché accusati di aver coordinato una campagna di odio online anti-brasiliano. Si tratta di quattro tifosi dell'Atletico Madrid, tutti ventenni, che hanno agito nel derby madrileño tra Colchoneros e Blancos dello scorso fine settembre, terminato per 1-1. Un match che è finito al centro delle cronache anche per la lunga sospensione arrivata a causa di cori razzisti e lanci di oggetti in campo contro il portiere ospite, il belga Thibaut Courtois, dalla curva dei padroni di casa. Liberoquotidiano.it - "Indossate le maschere". Real Madrid, piano-choc contro Vinicius: quattro arresti Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di venerdì 25 ottobre 2024), probabile prossimo Pallone d'Oro ma anche giocatore costretto a fare i conti con numerosi insulti razzisti chedi lui provengono dai tifosi anti-in particolare sono stati arrestati nelle passate ore dalla polizia spagnola perché accusati di aver coordinato una campagna di odio online anti-brasiliano. Si tratta ditifosi dell'Atletico, tutti ventenni, che hanno agito nel derby madrileño tra Colchoneros e Blancos dello scorso fine settembre, terminato per 1-1. Un match che è finito al centro delle cronache anche per la lunga sospensione arrivata a causa di cori razzisti e lanci di oggetti in campoil portiere ospite, il belga Thibaut Courtois, dalla curva dei padroni di casa.

