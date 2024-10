Incidenti sul lavoro, in tilt il sistema dei controlli: “Pochi ispettori e manca la regia” (Di venerdì 25 ottobre 2024) Per fare numero in poco tempo si trascura la qualità e l’efficacia. Anziché uscire in squadra a ispezionare cantieri importanti, come quello della strage di febbraio scorso a Firenze con 60 subappalti, si preferisce quello che in gergo si chiama “accesso breve” Repubblica.it - Incidenti sul lavoro, in tilt il sistema dei controlli: “Pochi ispettori e manca la regia” Leggi tutta la notizia su Repubblica.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Per fare numero in poco tempo si trascura la qualità e l’efficacia. Anziché uscire in squadra a ispezionare cantieri importanti, come quello della strage di febbraio scorso a Firenze con 60 subappalti, si preferisce quello che in gergo si chiama “accesso breve”

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Incidenti sul lavoro, in tilt il sistema dei controlli: “Pochi ispettori e manca la regia” - Per fare numero in poco tempo si trascura la qualità e l’efficacia. Anziché uscire in squadra a ispezionare cantieri importanti, come quello della ... (repubblica.it)

Incidente sull'A1, due operai investiti e uccisi da un camion: il loro autocarro era fermo sulla corsia d'emergenza - Il terzo operaio, ferito in maniera lieve e sotto choc, si è salvato poiché era rimasto a bordo del mezzo, che sembra avesse finito il carburante e per quello era fermo in corsia d'emergenza. Nel ... (leggo.it)

"Una bomba e i feriti a terra, tutto in quattro minuti": il racconto dell'operaio nell'inferno della Toyota - L'intervista video a Pino Sicilia, tra i primi a soccorrere i colleghi coinvolti nell'esplosione della Toyota Material Handling. La deflagrazione causata da un compressore o boiler "non segnalato tra ... (today.it)

Due operai travolti e uccisi da un camion sull’A1 in Umbria. Erano scesi dal loro autocarro perché avevano finito la benzina - Nel punto in cui si è verificato l’incidente sono intervenuti gli operatori del 118, gli agenti della polizia stradale e i vigili del fuoco di Orvieto, gli addetti di Autostrade per l’Italia. Il ... (ilfattoquotidiano.it)