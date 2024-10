Il ritorno dei Coma Cose con “Posti Vuoti” (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il nuovo singolo dei due I ComaCose tornano dopo il successo estivo di “Malavita” con il nuovo singolo “Posti Vuoti”, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio. Il brano, prodotto da Michelangelo, si distingue per il suo groove di basso e l’atmosfera malinconica autunnale. Il testo affronta temi di alienazione e solitudine, riflettendo sull’assenza e la mancanza affettiva, con un finale che lascia spazio alla speranza di riempire i “Posti Vuoti” interiori. Il videoclip, ambientato in una villa deserta, rafforza il tema dell’assenza, creando un contrasto tra mancanza e ricordo. “Posti Vuoti” esplora l’horror vacui delle relazioni e l’attesa come fonte di vulnerabilità e speranza. Con la loro fusione di urban e cantautorato, i ComaCose confermano il loro status di duo innovativo nella musica italiana. 361magazine.com - Il ritorno dei Coma Cose con “Posti Vuoti” Leggi tutta la notizia su 361magazine.com (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il nuovo singolo dei due Itornano dopo il successo estivo di “Malavita” con il nuovo singolo “”, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio. Il brano, prodotto da Michelangelo, si distingue per il suo groove di basso e l’atmosfera malinconica autunnale. Il testo affronta temi di alienazione e solitudine, riflettendo sull’assenza e la mancanza affettiva, con un finale che lascia spazio alla speranza di riempire i “” interiori. Il videoclip, ambientato in una villa deserta, rafforza il tema dell’assenza, creando un contrasto tra mancanza e ricordo. “” esplora l’horror vacui delle relazioni e l’attesa come fonte di vulnerabilità e speranza. Con la loro fusione di urban e cantautorato, iconfermano il loro status di duo innovativo nella musica italiana.

