Halloween gioca d’anticipo domani a Forlimpopoli

Halloween arriva in anticipo a Forlimpopoli: domani alla Galleria Il Parco davanti al parco urbano. Per chi non vede l'ora di tuffarsi nell'atmosfera della festa più spaventosa dell'anno l'appuntamento è sin dal mattino con varie attrazioni, come i 'Cavalli diabolici' per il battesimo della sella con Amadori (5 euro), i 'Giochi da paura' a cura di Nonno Banter 57, le leccornie del Garage Food Truck. Ma il clou arriverà nel pomeriggio, con iniziative per tutti i gusti. Ci saranno le Letture da Brivido a cura delle Streghette, il Trucca Mostri con Samilla, i Brividi Colorati insieme a Elena la vampira, gli antichi mestieri di 'C'era una volta' a cura di Coldiretti.

