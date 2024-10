Giuli, tra il sostegno di Fratelli d’Italia e le accuse della sinistra (Di venerdì 25 ottobre 2024) La situazione resta tesa, e il futuro di Giuli come ministro della Cultura dipenderà non solo dalle sue capacità di affrontare le sfide in arrivo, ma anche dalla capacità di Fratelli d'Italia di rimanere unito e coeso L'articolo Giuli, tra il sostegno di Fratelli d’Italia e le accuse della sinistra proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Giuli, tra il sostegno di Fratelli d’Italia e le accuse della sinistra Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) La situazione resta tesa, e il futuro dicome ministroCultura dipenderà non solo dalle sue capacità di affrontare le sfide in arrivo, ma anche dalla capacità did'Italia di rimanere unito e coeso L'articolo, tra ildie leproviene da Il Difforme.

Giuli - da Spano a una seconda Cutro : tensione dai Fratelli d’Italia - La situazione resta tesa, e il futuro di Giuli come ministro della Cultura dipenderà non solo dalle sue capacità di affrontare le sfide in arrivo, ma anche dalla capacità di Fratelli d'Italia di rimanere unito e coeso L'articolo Giuli, da Spano a ... (Ildifforme.it)

Giuli senza rete nella guerra tra clan di Fratelli d’Italia - Se qualcuno aveva creduto alla favola di una partito che era passato dal 3% al 29% con una guida costante (le sorelle Meloni) e senza correnti, si è dovuto ricredere. […] The post Giuli senza rete nella guerra tra clan di Fratelli d’Italia first ... (Ilmanifesto.it)

Il caso Giuli spacca Fratelli d’Italia : nuovo guaio per Meloni - Non c’è pace al Collegio romano. Dopo l’affaire Boccia, un nuovo caso si abbatte sul ministero della Cultura e sul governo di Giorgia Meloni, che puntava, con la nomina di Alessandro Giuli, a far dimenticare le discusse dimissioni dopo le lacrime ... (Lettera43.it)

Alta tensione politica : lo scontro tra Antonella Giuli e Federico Mollicone scuote Fratelli d’Italia - La scena si è svolta nel Transatlantico di Montecitorio e ha avuto come protagonisti Federico Mollicone, presidente della Commissione Cultura di Fratelli d’Italia, e Antonella Giuli, giornalista e sorella del ministro della Cultura, nonché amica ... (Thesocialpost.it)