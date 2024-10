Giffoni Film Festival e danno erariale pari a 468.908 euro: i commenti di Vietri e Iannone (FdI) (Di venerdì 25 ottobre 2024) “La Procura Regionale per la Campania della Corte dei Conti paventa un danno erariale di 468.908 euro su alcune edizioni del Giffoni Film Festival. A quanto pare aveva ragione il Ministero della Cultura, all’epoca dall’ex ministro Gennaro Sangiuliano, quando in merito ai nuovi fondi destinati Salernotoday.it - Giffoni Film Festival e danno erariale pari a 468.908 euro: i commenti di Vietri e Iannone (FdI) Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) “La Procura Regionale per la Campania della Corte dei Conti paventa undi 468.908su alcune edizioni del. A quanto pare aveva ragione il Ministero della Cultura, all’epoca dall’ex ministro Gennaro Sangiuliano, quando in merito ai nuovi fondi destinati

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Terremoto sul “Giffoni Film Festival” - scatta inchiesta per danno erariale da 468mila euro - La Guardia di Finanza e la Corte dei Conti hanno avviato un’indagine sulla gestione del “Giffoni Film Festival”, rinomato festival cinematografico per ragazzi in Italia. La Procura Regionale della Corte dei Conti ha infatti incaricato la Guardia ... (Teleclubitalia.it)

Giffoni Film Festival - notificati 5 inviti a dedurre : “Danno erariale da quasi 500.000 euro” - Tempo di lettura: 4 minutiTutto è partito da una denuncia anonima, datata giugno 2019, sulla gestione del Giffoni Film Festival. E oggi la Guardia di finanza di Napoli ha notificato cinque inviti a dedurre, per l’ipotesi di un danno erariale da ... (Anteprima24.it)

“Al Giffoni Film Festival danno erariale da 500mila euro” : l’accusa della Corte dei conti. La replica : “Certi di chiarire tutto” - Il danno erariale corrisponderebbe a circa 470mila euro. Tra gli indagati dalla Procura della Corte dei conti della Campania ci sono l’Ente Autonomo Giffoni Experience e Claudio Gubitosi, creatore, organizzatore, direttore artistico e front man del ... (Ilfattoquotidiano.it)

Giffoni Film Festival - contestato un danno erariale da 500 mila euro - La procura regionale per la Campania della Corte dei conti ha emesso un invito a dedurre da quasi mezzo milione di euro al Giffoni Film Festival. Il provvedimento riguarda l’associazione, il presidente Pietro Rinaldi, il direttore generale Claudio ... (Lettera43.it)