Fmi tra Giorgetti e Fmi chiarimento positivo dopo dialettica su conti pubblici

Washington, 25 ott. (askanews) – E' rapidamente rientrata la divergenza tra Governo italiano e Fondo Monetario Internazionale dopo che. Giovedì a Washington, durante la presentazione del report sull'Europa, il vicedirettore del dipartimento europeo Fmi Helge Berger, dopo una specifica domanda di una giornalista, aveva invitato il governo Italiano, come gli altri Paesi ad alto debito dell'area, a essere più "ambizioso" negli obiettivi di riduzione del deficit e del debito pubblico. Un'osservazione che non era passata inosservata al ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti che poche ore dopo, alla richiesta di un'opinione sull'episodio, aveva scelto la via dell'ironia rispondendo ai giornalisti: "Quando rinasco facciol'economista del Fondo monetario internazionale".

