‘Fiesta’ con Fabio Canino | le vostre storie sul palco

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Bologna, 25 ottobre 2024 – Ci sono personaggi, artisti, che per le ragioni più varie, escono dal mondo delle celebrità per entrare direttamente nel mito. Raffaella Carrà è uno di questi. Grandissima professionista, innovatrice dello spettacolo e del ruolo delle donne in tv, ha condotto tutta la sua carriera senza proclami e senza bandiere eppure (o forse proprio per questo) è diventata un’icona gay. E proprio pensando a leiporta in giro da vent’anni il suo spettacolo ’Fiesta’ che approda al Teatro Duse di Bologna il prossimo 18 novembre. Ma poiché siamo appunto a Bologna, città natale della Raffa nazionale, lo spettacolo diventa qualcosa di speciale. Ovvero ’Bologna che sorpresa’.