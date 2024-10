Ilrestodelcarlino.it - Fedrigoni, il piano salva-dipendenti. Offerti 180 posti di lavoro alternativi

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Un pacchetto di opportunità di, di cui oltre la metà nelle Marche, per dare un’alternativa alla disoccupazione ai lavoratori della società Giano, realtà del Gruppoche produce carta da ufficio a Fabriano. Il pacchetto – che vale 180 opportunità dimentre idel sito sono 195 – è stato presentato ieri al tavolo indetto per affrontare l’annunciata chiusura del sito per scelta aziendale. Al tavolo, ieri a Fabriano, si sono seduti i rappresentanti del gruppo e dei sindacati di categoria. Un incontro per proseguire il confronto sulle misure da adottare per alleggerire al massimo l’impatto della chiusura della società.