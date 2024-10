Federica Petagna di Temptation Island è una nuova concorrente del Grande Fratello: ecco quando entrerà (Di venerdì 25 ottobre 2024) Federica Petagna sarà una nuova concorrente del Grande Fratello. ecco quanto riportato da Fanpage: Federica Petagna, salvo colpi di scena dell’ultima ora, è una nuova concorrente del Grande Fratello. Fanpage ha appreso che la nail artist campana, reduce dall’ultima edizione di Temptation Island, entrerà nella Casa lunedì 28 ottobre. La ex compagna di Alfonso D’Apice ha sostenuto questa settimana gli ultimi provini propedeutici alla partecipazione al reality condotto da Alfonso Signorini e, dopo avere convinto autori e addetti ai lavori, si è guadagnata l’ingresso nella Casa. L'articolo Federica Petagna di Temptation Island è una nuova concorrente del Grande Fratello: ecco quando entrerà proviene da Isa e Chia. Isaechia.it - Federica Petagna di Temptation Island è una nuova concorrente del Grande Fratello: ecco quando entrerà Leggi tutta la notizia su Isaechia.it (Di venerdì 25 ottobre 2024)sarà unadelquanto riportato da Fanpage:, salvo colpi di scena dell’ultima ora, è unadel. Fanpage ha appreso che la nail artist campana, reduce dall’ultima edizione dinella Casa lunedì 28 ottobre. La ex compagna di Alfonso D’Apice ha sostenuto questa settimana gli ultimi provini propedeutici alla partecipazione al reality condotto da Alfonso Signorini e, dopo avere convinto autori e addetti ai lavori, si è guadagnata l’ingresso nella Casa. L'articolodiè unadelproviene da Isa e Chia.

