F1, Norris: "Voglio battere Verstappen, non sarò felice finché non ci riuscirò" (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il pilota della McLaren, Lando Norris, in lotta per la conquista del Mondiale di F1 contro Max Verstappen, ha parlato in conferenza stampa in vista del Gran Premio del Messico. L'inglese si è soffermato proprio sulla lotta contro il campione del mondo olandese: "Sto cercando di battere Verstappen, lui ha gareggiato contro Hamilton gli anni scorsi per vincere i campionati quindi è abituato a gestire la pressione di queste situazioni, sicuramente più di me. Sto imparando e sto facendo del mio meglio, ma Voglio vincere: Voglio avere successo e Voglio battere Max, quindi non sarò felice finché non ci riuscirò". Norris ha poi aggiunto: "Le cose devono sempre migliorare, Max è il migliore al mondo in difesa e attacco, e io quindi ho bisogno di essere al suo livello, a cui probabilmente non sono.

