Thesocialpost.it - Emanuele Tufano, minorenni interrogati in questura

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) A Napoli si cerca di fare luce sulla tragica vicenda che ha portato alla morte di, un ragazzo di 15 anni, ucciso durante una sparatoria tra bande di. Le indagini sono in pieno corso, e la Squadra Mobile della polizia è al lavoro per individuare i responsabili e chiarire le dinamiche precise dell’accaduto.Leggi anche:, il 15enne ucciso per aver rubato lo scooter alla persona sbagliata: il mistero sugli amici in ospedale La dinamica della sparatoria Secondo le prime ricostruzioni,è stato colpito da un solo proiettile alla schiena mentre cercava di fuggire dai colpi sparati da un gruppo rivale di suoi coetanei.