DJI Air 3S: nuovo drone con doppia fotocamera (Di venerdì 25 ottobre 2024) DJI ha annunciato il nuovo Air 3S, un avanzato drone a doppia fotocamera. La camera principale CMOS da 50 MP con obiettivo 24 mm, supporta registrazione video 4K/60fps HDR e 4K/120fps. Troviamo poi un teleobiettivo da 70 mm, con zoom ottico 3x e sensore CMOS da 48 MP.

DJI Air 3S - il nuovo drone con doppia fotocamera ora ha un sensore da 1” e il LiDAR. Il prezzo non cambia (quasi) - Il vecchio Air 3 aveva due “occhi” da 48 MP. Il nuovo Air 3S ne ha uno da 50 MP molto grande e uno da 48 MP. In più c’è il “terzo occhio”, quello del LiDAR per evitare gli ostacoli con più facilità... Leggi tutto (Dday.it)

