Diana Del Bufalo ha un disturbo molto particolare: "Affetta da Coprolalia"

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona,Delha rivelato di avere un. La psicologa dell’attrice le ha diagnosticato la, che porta le persone ad avere tic e a dire parole inappropriate in maniera non intenzionale.Delha raccontato quando si è accorta per la prima volta che qualcosa non andava. Tutto è iniziato al compleanno di Federica Panicucci “Quella volta che mi sono imbucata alla festa di @fedepanicucci”.Dela #LVB pic.twitter.com/T6uVLmOGby — La Volta Buona (@voltabuonarai) October 25, 2024Del: “Ho un”. “Quante volte sono caduta con stile? Innumerevoli volte. Ma perché poi io ho questoche si chiama. Sì è vero ho un. Me l’ha diagnosticato la mia psicologa. In pratica è un ramo della tourette, si dicono cose inadeguate in momenti inadeguate, tipo adesso.