Dai Cpr rimpatriati solo il 10% migranti con ordine espulsione

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Nel 2023 dai Centri di Permanenza per il Rimpatrio (Cpr), è stato rimpatriato "il 10% delle persone con un provvedimento diovvero 2.987 su 28.347".Mentre il totale dei rimpatri è di 4.267 e comprende gli stranierialle frontiere, negli aeroporti o direttamente dalle Questure. E' uno dei dati del report "Trattenuti 2024. Una radiografia del sistema detentivo per stranieri" di ActionAid e del Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Bari che ricostruisce il sistema di detenzione per il rimpatrio dal 2014 al 2023, in cui viene denunciata "l'invibilità degli spazi" e "una politica fallimentare" dei Cpr.