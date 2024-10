Iltempo.it - Conte licenzia Grillo, l'affondo di Cerno: "M5S? Diventato una corrente del Pd"

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Non è stato un colpo di scena, ma ora è scontro aperto nel Movimento 5 Stelle e il rapporto tra Giuseppee Beppesembra insanabile. Dopo settimane di mormorii messi a tacere e silenzi assordanti, l'attuale leader del partito ha annunciato che il contratto da 300mila euro che dal 2022 la forza politica garantisce ogni anno al co-fondatore e garante della creatura pentastellata non verrà rinnovato. Per, l'Elevato "sta portando avanti atti di sabotaggio compromettendo l'obiettivo di liberare energie nuove" con il processo Costituente in atto. La decisione, paventata prima con una lettera e poi con dichiarazioni, è arrivata nell'ultimo libro di Bruno Vespa “Hitler e Mussolini. L'idillio fatale che sconvolse il mondo”. E proprio a Porta a porta, di cui il giornalista è ideatore e conduttore, se ne è discusso.