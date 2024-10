Col figlio vip milanese Chiara Ferragni gossip su nuovo amore | I figli alla stessa scuola

Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024)e ildel noto imprenditore, ilinfiamma. Sono settimane letteralmente di fuoco per l’influencer e imprenditrice digitale che sta affrontando la delicata separazione dal padre dei suoiFedez. Le notizie sul suo conto rimbalzano e si rincorrono – più del solito – su social e giornali. Non ha fatto in tempo a decollare la voce del tradimento del rapper nei suoi confronti con Taylor Mega, che subito è arrivata un’altra doccia gelata per. È arrivata al capolinea, infatti, la relazione con Silvio Campara che, a quanto pare, è tornato tra le braccia della moglie. Ma adesso arriva un altro scooppone – scusate il termine orrendo ma rende – sul presuntoflirt della protagonista del Pandoro-gate. Leggi anche: “Lui è tornato dmoglie”.