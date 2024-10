Chiusure temporanee sull’autostrada A6 Torino-Savona: nessun passaggio da Ceva a Millesimo fino a domenica (Di venerdì 25 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un importante avviso giunge per gli automobilisti che percorrono l’autostrada A6 Torino-Savona. A causa di lavori essenziali ad un versante colpito da un movimento franoso, una sezione della carreggiata resterà chiusa per tutto il fine settimana. Le Chiusure temporanee rappresentano una misura fondamentale per garantire la sicurezza di tutti coloro che transitano sulla strada. Dettagli sulla chiusura dell’autostrada A6 A partire dalle 22 di questa sera fino alle 10 di domani, e nuovamente dalle 21 di domani fino alle 10 di domenica 27 ottobre, il tratto autostradale che collega Ceva a Millesimo in direzione di Savona sarà inaccessibile. La decisione, comunicata dalla società concessionaria Autostrada dei Fiori, è stata presa in seguito a intense precipitazioni nelle ultime settimane. Gaeta.it - Chiusure temporanee sull’autostrada A6 Torino-Savona: nessun passaggio da Ceva a Millesimo fino a domenica Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un importante avviso giunge per gli automobilisti che percorrono l’autostrada A6. A causa di lavori essenziali ad un versante colpito da un movimento franoso, una sezione della carreggiata resterà chiusa per tutto il fine settimana. Lerappresentano una misura fondamentale per garantire la sicurezza di tutti coloro che transitano sulla strada. Dettagli sulla chiusura dell’autostrada A6 A partire dalle 22 di questa seraalle 10 di domani, e nuovamente dalle 21 di domanialle 10 di27 ottobre, il tratto autostradale che collegain direzione disarà inaccessibile. La decisione, comunicata dalla società concessionaria Autostrada dei Fiori, è stata presa in seguito a intense precipitazioni nelle ultime settimane.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Un patto tra Torino e Savona per ridurre i disagi in autostrada e sui treni - Finalmente stop alle code chilometriche per i cantieri sulla A6 tra Torino e Savona? Forse. E’ uno degli scopi del patto di collaborazione per sollecitare Regioni, Governo e tutti gli attori interessati per affrontare i problemi infrastrutturali ... (Lidentita.it)

Stop ai treni del mare Torino-Savona per un mese e mezzo : le alternative - Sarà ancora estate ma per Trenitalia, dal 21 settembre, cala l'autunno sui treni del mare. I diretti saranno sospesi per 43 giorni a causa di lavori di manutenzione straordinaria a due viadotti sulla linea Torino-Savona/Ventimiglia. Bus ... (Torinotoday.it)

Maltempo - grosso albero cade sulla Torino-Savona : lunghe code e disagi alla circolazione - Disagi alla circolazione sull'autostrada A6 Torino-Savona a causa di un grosso albero che è caduto sulla carreggiata in direzione Torino poco prima del casello di Carmagnola. A segnalare i disagi è stato Max Gallizia, un utente di un gruppo ... (Torinotoday.it)