Chiude la Litoranea per lavori: "Emergenza mobilità" (Di venerdì 25 ottobre 2024) Ostia, 25 ottobre 2024 – Sarebbe imminente la chiusura della via Litoranea per lavori al ponte all'altezza dell'ottavo cancello. A darne notizia è Andrea Bozzi, capogruppo di "Azione" in Municipio X: "A giorni Città Metropolitana Chiuderà del tutto la Via Litoranea al traffico veicolare privato e al trasporto pubblico per fare i lavori di ripristino del ponte all'altezza dell'ottavo cancello di Casteporziano, creando una drammatica Emergenza di mobilità per tutti i cittadini che dal nostro Municipio devono raggiungere ogni giorno Torvaianica, Pratica di Mare, Pomezia o la Pontina per andare a scuola o a lavoro, e viceversa". A darne notizia, è "Per questo ho presentato una mozione urgente in Consiglio municipale e ringrazio i colleghi che l'hanno votata all'unanimità.

