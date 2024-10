Champions League, la classifica dopo la 3^giornata: Inter unica italiana agli ottavi (Di venerdì 25 ottobre 2024) Milano, 25 ottobre 2024 - Le prime giornate di Champions hanno confermato il fatto che la Premier League sia il campionato più competitivo al mondo. dopo tre turni, infatti, ci sono due inglesi davanti a tutte: l’Aston Villa di Unai Emery e il Liverpool di Arne Slot, le uniche a punteggio pieno. Il Manchester City di Pep Guardiola (campione due anni fa) guida poi il gruppetto di sette squadre a quota 7, in cui c’è anche l’Arsenal di Mikel Arteta. Insomma, quattro squadre di Premier nella top ten di questa nuova super Champions, caratterizzata dalla classifica unica. Ricordiamo che le prime otto, al termine di questa fase composta da otto partite, andranno direttamente agli ottavi di finale, mentre dalla nona alla 24esima giocheranno i playoff. Eliminate infine le ultime dodici. Sport.quotidiano.net - Champions League, la classifica dopo la 3^giornata: Inter unica italiana agli ottavi Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di venerdì 25 ottobre 2024) Milano, 25 ottobre 2024 - Le prime giornate dihanno confermato il fatto che la Premiersia il campionato più competitivo al mondo.tre turni, infatti, ci sono due inglesi davanti a tutte: l’Aston Villa di Unai Emery e il Liverpool di Arne Slot, le uniche a punteggio pieno. Il Manchester City di Pep Guardiola (campione due anni fa) guida poi il gruppetto di sette squadre a quota 7, in cui c’è anche l’Arsenal di Mikel Arteta. Insomma, quattro squadre di Premier nella top ten di questa nuova super, caratterizzata dalla. Ricordiamo che le prime otto, al termine di questa fase composta da otto partite, andranno direttamentedi finale, mentre dalla nona alla 24esima giocheranno i playoff. Eliminate infine le ultime dodici.

