Caos Bologna-Milan, è ufficiale: ecco quando si gioca (Di venerdì 25 ottobre 2024) Bologna-Milan è divenuta nel giro di meno di 24h motivo di discussioni e polemiche, fino al rinvio e la data per disputarla. Le ultime. In vista della giornata di Serie A alle porte sono emersi dibattiti e state prese decisioni che riguardano una sfida su tutte, ovvero quella che sarebbe stata prevista allo Stadio Dall'Ara fra Bologna e Milan, valida per la nona giornata di campionato, il giorno 26 ottobre 2024 alle 18:00. In seguito a più consultazioni, la Lega Calcio nel primo pomeriggio di venerdì ha diramato una nota ufficiale che ne ha disposto il rinvio, a causa delle avverse condizioni meteorologiche previste nella città ospitante.

