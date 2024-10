Game-experience.it - Call of Duty: Black Ops 6 irrompe su Steam con circa 250.000 giocatori contemporanei

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Activision ha rilasciatoofOps 6 quest’oggi su, gioco che poche ore dopo il lancio ha raggiunto in questa giornata250.000sullo store di Valve, ponendosi di conseguenza come un successo straordinario. Grazie aDB sévppriamo infatti cheOps 6 ha avuto un picco di 249.713 utenti connessi simultaneamente su, raggiungendo inoltre questo risultato in meno di 24 ore, con il pubblico che ha deciso immediatamente di gettarsi a capofitto sui server del gioco. È inoltre importante precisare cheofOps 6 ha raggiunto quel picco diesclusivamente su, ragion per cui in quel dato non sono presenti assolutamente gli utenti che stanno giocando all’ultimo capitolo della serie di Activision su altre piattaforme.