Ilrestodelcarlino.it - Bimba cade dalle scale: paura a Sirolo

(Di venerdì 25 ottobre 2024)(Ancona), 25 ottobre 2024 – Tardo pomeriggio di interventi quello odierno in Riviera del Conero. Prima si è alzato Icaro dall'ospedale di Torrette per raggiungere. Una bambina di nove anni era cadutain casa. Sul posto l'ambulanza della Croce bianca di Numana e i carabinieri. La piccola è stata stabilizzata e portata al Salesi in ambulanza. Quasi in contemporanea i vigili del fuoco sono intervenuti nella vicina Numana, in via Matteotti, in una palazzina di tre piani, a seguito del crollo di un cornicione. La squadra di Osimo, con il supporto dell’autoscala giunta da Ancona, sta mettendo in sicurezza l'area e rimuovendo i detriti per alleggerire la struttura del terrazzo. Sul posto sono presenti anche il tecnico dei vigili del fuoco e i tecnici del comune.