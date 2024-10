BCC Roma: risultati straordinari presentati a Torrimpietra, con focus sul Lazio Litorale (Di venerdì 25 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La Banca di Credito Cooperativo Roma ha recentemente registrato risultati finanziari impressionanti per l’anno 2024, con impieghi che hanno raggiunto la cifra di 1,1 miliardi di euro e una raccolta che ha toccato 1,3 miliardi . Questi dati, presentati nel corso di una riunione a Torrimpietra, rappresentano non solo un traguardo economico, ma anche un sintomo del forte legame con le comunità locali e della continua crescita della banca all’interno della regione Lazio. Il meeting di Torrimpietra e il coinvolgimento della comunità Il 30 settembre 2024 ha visto la BCC Roma organizzare il secondo di una serie di undici incontri con i soci distribuiti su diversi territori tra cui Lazio, Abruzzo, Molise e Veneto. Gaeta.it - BCC Roma: risultati straordinari presentati a Torrimpietra, con focus sul Lazio Litorale Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La Banca di Credito Cooperativoha recentemente registratofinanziari impressionanti per l’anno 2024, con impieghi che hanno raggiunto la cifra di 1,1 miliardi di euro e una raccolta che ha toccato 1,3 miliardi . Questi dati,nel corso di una riunione a, rappresentano non solo un traguardo economico, ma anche un sintomo del forte legame con le comunità locali e della continua crescita della banca all’interno della regione. Il meeting die il coinvolgimento della comunità Il 30 settembre 2024 ha visto la BCCorganizzare il secondo di una serie di undici incontri con i soci distribuiti su diversi territori tra cui, Abruzzo, Molise e Veneto.

