"Avetrana". La giustizia pugliese è da Hollywood (Di venerdì 25 ottobre 2024) Alla fine non si sa se i produttori devono disperarsi o dovranno ringraziare la magistratura per la campagna promozionale di “Avetrana – Qui non è Hollywood”. Il giudice Antonio Attanasio, della sezione civile del Tribunale di Taranto, ha infatti accolto il ricorso d’urgenza presentato dal sindaco di Avetrana, Antonio Iazzi, per lo stop della messa in onda della serie tv sull’omicidio di Sarah Scazzi. Il sindaco chiedeva la “sospensione immediata” della fiction, il cui inizio era previsto dal 25 ottobre su Disney+, chiedendo la “rettifica della denominazione” perché denigratoria. Ma il sindaco ha visto la serie per poter sostenere che è diffamatoria? No. Ilfoglio.it - "Avetrana". La giustizia pugliese è da Hollywood Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Alla fine non si sa se i produttori devono disperarsi o dovranno ringraziare la magistratura per la campagna promozionale di “– Qui non è”. Il giudice Antonio Attanasio, della sezione civile del Tribunale di Taranto, ha infatti accolto il ricorso d’urgenza presentato dal sindaco di, Antonio Iazzi, per lo stop della messa in onda della serie tv sull’omicidio di Sarah Scazzi. Il sindaco chiedeva la “sospensione immediata” della fiction, il cui inizio era previsto dal 25 ottobre su Disney+, chiedendo la “rettifica della denominazione” perché denigratoria. Ma il sindaco ha visto la serie per poter sostenere che è diffamatoria? No.

"Avetrana". La giustizia pugliese è da Hollywood - La "sospensione immediata" della serie tv di Disney+ non avviene nel vuoto. È il frutto di una tradizione folcloristica regionale che parte dal pretore di Maglie che autorizza la "terapia Di Bella" e ...

