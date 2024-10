Avengers | Doomsday e Spider-Man 4 ecco quanto durerà la lavorazione dei film

Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024)-Man 4,ladeiIl prossimo grandeevento multiversale dei Marvel Studios,, è senza dubbio uno deia fumetti più attesi all’orizzonte, ma dopo il blockbuster di successo che è stato-Man: No Way Home, la prossima avventura della meraviglia palmata probabilmente non è troppo lontana. Ora abbiamo aggiornamenti sulla data di inizio delle riprese di questi due grandi progetti e sulla durata delle riprese. Secondo Daniel Richtman, le riprese dipartiranno da marzo ad agosto dell’anno prossimo, mentre-Man 4 dovrebbe iniziare la produzione a maggio e girare fino a ottobre. Lo scooper ha anche sentito dire che la star di Spidey Tom Holland avrà un ruolo significativo nel prossimo progetto di Christopher Nolan, e potrebbe condividere il ruolo di co-protagonista con Matt Damon.