A farci da guida nel mondo della mobilità sostenibile Alessandra Astolfi che spiega a iO Donna cosa sta succedendo e cosa potrà succedere in futuro in questo ambito (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il nuovo concetto di mobilità sostenibile è un tassello imprenscindibile della transizione energetica al centro dell'Agenda ONU 2030 e degli altri programmi internazionali sul clima. Ma, nonostante il tema sia di fondamentale importanza, al momento non siamo esattamente messi benissimo. Secondo i dati EEA elaborati da Openpolis, infatti, l'aumento delle emissioni prodotte dal settore dei trasporti è stato costante dal 1990 al 2019. Per farlo fermare ci è voluta una pandemia e, infatti, solo dal 2020 ha cominciato a registrare una lenta inversione di tendenza. Ma, di certo non abbastanza per centrare gli obiettivi nei tempi giusti.

Competenze e occupazione nella filiera della mobilità elettrica e sostenibile : sottoscritto un patto territoriale - Bergamo. È stato presentato mercoledì (23 ottobre), nella cornice del Palazzo Giureconsulti di Piazza Duomo a Milano, il “Patto territoriale per le competenze e per l’occupazione nella filiera della mobilità elettrica e sostenibile”. Il progetto, ... (Bergamonews.it)

Giretto d’Italia - medaglia d’argento per Piacenza come città "amica" della mobilità sostenibile - Medaglia d’argento per Piacenza nell’edizione 2024 del “Giretto d’Italia”, seconda solo a Padova nella classifica generale che vede Bolzano al terzo posto. Sulla scia dei risultati conseguiti negli anni passati, che quasi sempre hanno portato la ... (Ilpiacenza.it)

Padova trionfa nel Giretto d’Italia : il podio della mobilità sostenibile - Facebook WhatsApp Twitter Nell’ambito della mobilità sostenibile, Padova si conferma come la città italiana che spicca per l’uso della bicicletta. Questa affermazione emerge dalla 14ª edizione del Giretto d’Italia, iniziativa promossa da ... (Gaeta.it)

Borgo-Sanzio diventa verde : ok alla Greenway per la mobilità sostenibile - In consiglio comunale di Catania è stata approvata, all’unanimità, la mozione relativa ad una mia idea/progetto inerente la realizzazione della prima Greenway a Catania all’interno del quartiere Borgo-Sanzio. Con tale mozione, presentata dai ... (Cataniatoday.it)