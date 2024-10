Metropolitanmagazine.it - 24 ORE Cultura COMICS, in libreria “BELZEMORIO. Manuale di stregoneria postmoderna” e ”FRANZ KAFKA. Frammenti della notte”

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Indue nuovi volumi editi da 24 ORE: “di” di Hurricane e “” di Otto Gabos. 24 ORE, in uscita due graphic novelinterni 24 ore– Ufficio stampa – ddl artsDa venerdì 25 ottobre arriva indi” una guida pratica per affrontare i problemi di tutti i giorni utilizzando la magia; scritta da Ivan Manupelli (in arte Hurricane) e edita da 24 ORE. Con un’irreverente mix di satira, illustrazioni grottesche e gusto per il macabro, l’ultima graphic novel di Hurricane trasporta il lettore in una galleria di situazioni e personaggi fantasiosi quanto attuali, strizzando l’occhio agli “how to do” in un vero e propriodi