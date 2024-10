X Factor 2024: tutto quello che c’è da sapere sui Live (Di giovedì 24 ottobre 2024) X Factor 2024: tutto quello che c’è da sapere sui Live. Concorrenti, conduttrice, giudici, giuria, cantanti, quante puntate, durata, location, dove vedere, canale, streaming, come si vota, squadre, assegnazioni Giovedì 24 ottobre 2024 iniziano i Live di X Factor 2024, il popolare talent musicale di Sky condotto da Giorgia. In giuria una squadra totalmente nuova, composta dai giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi. Sono 12 i concorrenti che dopo le varie selezioni approdano ai Live. Un lungo percorso che ci porterà alla finale del 5 dicembre in diretta da piazza del Plebiscito a Napoli. Ma scopriamo insieme i giudici, i concorrenti, le squadre e tutto quello che c’è da sapere su X Factor 2024. Conduttrice e giudici Per la prima volta nei panni di conduttrice di X Factor, la nuova padrona di casa è Giorgia, una delle cantanti più amate dal pubblico. Tpi.it - X Factor 2024: tutto quello che c’è da sapere sui Live Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Xche c’è dasui. Concorrenti, conduttrice, giudici, giuria, cantanti, quante puntate, durata, location, dove vedere, canale, streaming, come si vota, squadre, assegnazioni Giovedì 24 ottobreiniziano idi X, il popolare talent musicale di Sky condotto da Giorgia. In giuria una squadra totalmente nuova, composta dai giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi. Sono 12 i concorrenti che dopo le varie selezioni approdano ai. Un lungo percorso che ci porterà alla finale del 5 dicembre in diretta da piazza del Plebiscito a Napoli. Ma scopriamo insieme i giudici, i concorrenti, le squadre eche c’è dasu X. Conduttrice e giudici Per la prima volta nei panni di conduttrice di X, la nuova padrona di casa è Giorgia, una delle cantanti più amate dal pubblico.

