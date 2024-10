Vittoria dello Studio Associato Maior contro INAIL: “Aumentata la rendita per un lavoratore infortunato” (Di giovedì 24 ottobre 2024) Lo Studio Maior ottiene una storica sentenza che rivede al rialzo la rendita INAIL di un lavoratore metalmeccanico, portandola da 350 a oltre 800 euro mensili grazie al riconoscimento di un’invalidità del 34%. “Con grande soddisfazione, lo Studio Associato Maior annuncia una nuova Vittoria contro l’assicuratore sociale INAIL, ottenuta a favore di un lavoratore vittima di un grave infortunio sul lavoro. Circa cinque anni fa, un nostro cliente, operaio metalmeccanico di una nota azienda nel casertano, subiva un infortunio a causa di un trauma da schiacciamento. Riconosciuta la causa lavorativa, l’INAIL apriva il procedimento per infortunio e, dopo un lungo periodo di riabilitazione, stabiliva una percentuale di invalidità pari al 20%. Puntomagazine.it - Vittoria dello Studio Associato Maior contro INAIL: “Aumentata la rendita per un lavoratore infortunato” Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Loottiene una storica sentenza che rivede al rialzo ladi unmetalmeccanico, portandola da 350 a oltre 800 euro mensili grazie al riconoscimento di un’invalidità del 34%. “Con grande soddisfazione, loannuncia una nuoval’assicuratore sociale, ottenuta a favore di unvittima di un grave infortunio sul lavoro. Circa cinque anni fa, un nostro cliente, operaio metalmeccanico di una nota azienda nel casertano, subiva un infortunio a causa di un trauma da schiacciamento. Riconosciuta la causa lavorativa, l’apriva il procedimento per infortunio e, dopo un lungo periodo di riabilitazione, stabiliva una percentuale di invalidità pari al 20%.

