Vincenzo Marinelli morto a Pescara dopo una malattia, l'imprenditore era finito nell'inchiesta su appalti Asl (Di giovedì 24 ottobre 2024) Addio a Vincenzo Marinelli, imprenditore e uomo di sport: era stato presidente del Pescara Calcio e dirigente della Nazionale Under 21 Notizie.virgilio.it - Vincenzo Marinelli morto a Pescara dopo una malattia, l'imprenditore era finito nell'inchiesta su appalti Asl Leggi tutta la notizia su Notizie.virgilio.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Addio ae uomo di sport: era stato presidente delCalcio e dirigente della Nazionale Under 21

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

MARINELLI - Gravina: "Perdo un amico fraterno, abbiamo condiviso anni bellissimi in Under 21" - La Figc e il presidente Gabriele Gravina si uniscono al cordoglio dei familiari di Vincenzo Marinelli, storico dirigente della Nazionale Under 21 scomparso oggi all'età di 88 anni. Dopo aver rivestito ... (napolimagazine.com)

Calcio: morto Marinelli; Gravina 'perdo un amico fraterno' - La Figc e il presidente Gabriele Gravina si uniscono al cordoglio dei familiari di Vincenzo Marinelli, storico dirigente della Nazionale Under 21 scomparso oggi all'età di 88 anni. Dopo aver rivestito ... (ansa.it)

Vincenzo Marinelli, morto lo storico dirigente sportivo del Pescara: aveva 88 anni - Pescara e l'Abruzzo dicono addio a Vincenzo Marinelli, morto a 88 anni dopo una lunga malattia. È stato una figura centrale nella dirigenza sportiva italiana, con un ruolo di rilievo ... (ilmessaggero.it)