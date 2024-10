Venezia, nuovo ticket a 10 euro per i turisti che prenotano tardi (Di giovedì 24 ottobre 2024) Coprirà tutti i ponti e i weekend fino a fine luglio Sale da 5 a 10 euro il nuovo ticket a Venezia per i turisti che prenotano tardi. Il costo resta più basso per chi paga almeno quattro giorni prima. I giorni in cui si pagaSono 54 le giornate in cui il prossimo anno sarà Sbircialanotizia.it - Venezia, nuovo ticket a 10 euro per i turisti che prenotano tardi Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Coprirà tutti i ponti e i weekend fino a fine luglio Sale da 5 a 10ilper iche. Il costo resta più basso per chi paga almeno quattro giorni prima. I giorni in cui si pagaSono 54 le giornate in cui il prossimo anno sarà

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Aldo Coppola, atelier di lusso e bellezza all'ultimo piano dell'Ovs: «Quando lo vidi era una caverna, ho accettato la sfida» - VENEZIA-«É il più bel negozio di Ovs che abbiamo, nella città più bella del mondo. E sta andando molto bene, al di sopra le nostre aspettative». A sei mesi dall'apertura dello store di Rialto, in ... (ilgazzettino.it)

Affitti brevi, Airbnb al Comune: «Collaboriamo, regole troppe severe non servono, pronti a condividere i dati del portale» - VENEZIA - «Abbiamo visto in luoghi come New York gli impatti negativi su residenti, host e ospiti che le regole possono avere quando diventano troppo restrittive. Crediamo che, ... (ilgazzettino.it)

Ristoranti e cocktail bar a Milano, da Tuya a Remedy fino alla pizzeria di Errico Porzio: le nuove insegne dell'autunno 2024 - In via Eustachi, invece, Berberè ha inaugurato la sua sesta insegna meneghina: tra le novità in menu la pizza in collaborazione con il cantautore Fulminacci, la mare e monti, con una base di cacio e ... (milano.corriere.it)