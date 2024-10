Uomini e Donne speciale Temptation, De Filippi al limite: cos'è successo (Di giovedì 24 ottobre 2024) Uomini e Donne speciale Temptation Island trasmesso giovedì 24 ottobre 2024 ha offerto uno scenario che ha visto al centro del dibattito le vicende di Federica e Alfonso e di altre coppie dell'ultima edizione del docu-reality. Maria De Filippi, con il suo consueto modo empatico e diretto, ha cercato di riportare chiarezza nelle menti dei protagonisti, soprattutto di Alfonso D'Apice, il quale fatica a lasciar andare una storia ormai conclusa. Il ragazzo continua a rimanere aggrappato alla speranza di un ritorno, senza riuscire ad accettare la realtà. Maria De Filippi ha sottolineato con fermezza che Federica non è più tornata a vivere nella loro casa, non per problemi legati alla loro storia passata, ma perché non lo ama più. Secondo Tina Cipollari, Federica ha spiazzato Alfonso, in quanto al falò di confronto si era mostrata sorridente e aveva deciso di proseguire la relazione. Tvpertutti.it - Uomini e Donne speciale Temptation, De Filippi al limite: cos'è successo Leggi tutta la notizia su Tvpertutti.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)Island trasmesso giovedì 24 ottobre 2024 ha offerto uno scenario che ha visto al centro del dibattito le vicende di Federica e Alfonso e di altre coppie dell'ultima edizione del docu-reality. Maria De, con il suo consueto modo empatico e diretto, ha cercato di riportare chiarezza nelle menti dei protagonisti, soprattutto di Alfonso D'Apice, il quale fatica a lasciar andare una storia ormai conclusa. Il ragazzo continua a rimanere aggrappato alla speranza di un ritorno, senza riuscire ad accettare la realtà. Maria Deha sottolineato con fermezza che Federica non è più tornata a vivere nella loro casa, non per problemi legati alla loro storia passata, ma perché non lo ama più. Secondo Tina Cipollari, Federica ha spiazzato Alfonso, in quanto al falò di confronto si era mostrata sorridente e aveva deciso di proseguire la relazione.

Uomini e Donne - oggi e domani in onda lo speciale Temptation Island : in studio Filippo Bisciglia e le coppie - Continua a leggere . Al suo posto due appuntamenti speciali dedicati a Temptation Island 2024, con Maria De FIlippi e Filippo Bisciglia in studio. Mercoledì 23 e giovedì 24 ottobre, su Canale 5, Uomini e Donne non andrà regolarmente in onda con una puntata dedicata al trono over. I protagonisti dell'ultima edizione avranno modo di parlare faccia a faccia dell'esito del loro percorso. (Fanpage.it)

Ida Platano - ex volto di Uomini e Donne - annuncia un momento speciale : possibile nuovo amore? - Ida Platano, una delle protagoniste più amate di Uomini e Donne, ha conquistato il pubblico durante la sua lunga permanenza nel parterre del Trono Over, dove ha vissuto diverse storie d’amore. . In seguito, ha rivestito il ruolo di tronista, anche se alla fine del suo percorso non ha fatto la consueta scelta, rimanendo single. (Dailynews24.it)

“Uomini e Donne” - Ida Platano si è fidanzata : “Sto vivendo un momento speciale” - . Ida Platano fidanzato. (Continua…) Leggi anche: Ida Platano, orrore contro il figlio: è successa una cosa gravissima Leggi anche: “Uomini e Donne”, Ida Platano finisce in ospedale: cos’è successo Le notizie sulla sua vita privata La Platano si è sposata giovanissima, a diciotto anni. (Continua…) Leggi anche: “Uomini e Donne”, ricoverato il fidanzato di Ida Platano: come sta Leggi anche: “Uomini e Donne”, brutto episodio per Ida Platano: cosa è successo Chi è Ida Platano Ida Platano è divenuta famosa per aver partecipato al programma “Uomini e Donne”, sia in qualità di dama del trono over che di tronista. (Tvzap.it)