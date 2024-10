Lapresse.it - Università, Roberto Burioni attacca docente Statale Milano: “È una no vax”

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Il duro post su Facebook di, noto virologo, immunologo e divulgatore scientifico e professore ordinario di microbiologia e virologia all’San Raffaele di, contro Ilaria Muller, professore associato di ruolo di endocrinologia presso l’di. Il virologo ha accusato ladi avere espresso delle posizioni no-vax e ha puntato poi il dito contro l’Ateneo, affermando: “Nonostante le prese di posizione pubbliche durante la pandemia a fianco di organizzazioni novax e medici protagonisti delle campagne contro il vaccino, Ilaria Muller nel 2024 è stata promossa da ricercatore universitario di tipo B a Professore Associato di Ruolo. In altre parole, davanti alle sconcertanti dichiarazioni di questo medico, l’dinon è rimasta con le mani in mano. Ha messo la dottoressa Muller in cattedra“.