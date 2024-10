Tpi.it - Un promoter di eventi a Striscia la Notizia: “La mamma di Fedez tremava all’idea che lo rappresentassero certi” | VIDEO

(Di giovedì 24 ottobre 2024) “Ladiche lo” Secondolaladiera preoccupata per alcune frequentazioni del figlioin riferimento agli ultrà del Milan, alcuni dei quali sono stati arrestati nell’ambito dell’inchiesta per estorsioni, richiesta di pizzo e risse e lesioni. Nella puntata in onda nella serata di mercoledì 23 ottobre, infatti, l’inviato del tg satirico Pinuccio ha intervistato undi, che ha dichiarato: “Sono capitato in trattativa con lamentre Fede aveva già un accordo con questi. Si è trovata in difficoltà seria, era preoccupatissima.che iniziassero a rappresentarloA momenti piangeva, non era messa bene per niente, molto preoccupata”.