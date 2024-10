Udinese-Cagliari in radio-tv: pronostico, telecronisti e dove seguirla in diretta (Di giovedì 24 ottobre 2024) Alle ore 18.30 di venerdì 25 ottobre si gioca Udinese-Cagliari, partita in programma per la nona giornata del Ascoltitv.it - Udinese-Cagliari in radio-tv: pronostico, telecronisti e dove seguirla in diretta Leggi tutta la notizia su Ascoltitv.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Alle ore 18.30 di venerdì 25 ottobre si gioca, partita in programma per la nona giornata del

Udinese-Cagliari - Runjaic : “Dobbiamo vincere i duelli. Siamo arrabbiati per la partita contro il Milan” - Io mi impegno su quello in cui posso dare il mio contributo. A San Siro è arrivata una lezione preziosa: “Le buone squadre traggono fattori positivi anche da una sconfitta del genere: dobbiamo sfruttare questa rabbia per fornire una buona prestazione, necessaria per portare a casa i tre punti. Sono soddisfatto di come la squadra ha assorbito le cose che ho messo sul campo, ma c’è ancora bisogno di tempo per oliare tutti i meccanismi. (Sportface.it)

Udinese Cagliari - Runjaic : «Vi svelo come sta Thauvin - domani giocheremo contro questo tipo di squadra» - L’allenatore dell’Udinese ha parlato delle condizioni del proprio attaccante simbolo e del match di domani Kosta Runjaic, tecnic dell’Udinese, ha parlato in conferenza stampa della sfida tra i bianconeri e il Cagliari, valevole per la 9a giornata del campionato di Serie A 2024-2025. UDINESE-CAGLIARI – «Domani giocheremo contro una squadra che ha grande energia, mi piace […]. (Calcionews24.com)

Udinese Cagliari - Nicola : «Ci saranno dei cambi - loro squadra preparata e forte» - CAMBI – «Ci saranno dei cambi, valgono […]. Il tecnico del Cagliari ha parlato alla vigilia della sfida contro l’Udinese, analizzando diversi fattori Davide Nicola, allenatore del Cagliari, è intervenuto nella consueta conferenza stampa pre partita di rito in vista della sfida contro l’Udinese, valevole per la 9a di campionato di Serie A. (Calcionews24.com)