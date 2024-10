Torinodanza i lupi mannari sfrenati e analogici di Laskaridis

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Torino, 24 ott. (askanews) – Uno spettacolo senza freni e senza confini, provocatore e ingenuo, affascinante e disorientante, divertente e ibrido. Alle Fonderie Limone di Moncalieri ha debuttato in prima nazionale a“Lapis Lazuli” dell’artista e performer greco Euripides. Un’esperienza surrealista e gotica, d’avanguardia, ma al tempo stesso ammiccante, sospesa tra tante pratiche senza incarnarne nessuna in modo completo, se non quella, vastissima e comunque imprescindibile, del “teatro”, nell’accezione più ampia dell’idea.