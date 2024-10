Subito fuori E paghi Grande Fratello nella casa tutti spaventati da queste parole

Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024), arriva la rivelazione di Lorenzo Spolverato. Negli ultimi giorni ladel reality show condotto da Alfonso Signorini ha vissuto un momento dieccitazione e sorpresa. La produzione, d’accordo con lo staff del Gran Hermano (la versione spagnola del GF), ha mandato Shaila Gatta e Lorenzo in Spagna e fatto entrare Maica Benedicto. Uno scambio tra inquilini che ha fatto discutere. Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato sono entratidel Gran Hermano, mentre Maica Benedicto ha varcato la porta rossa del GF. Ora si è scoperto che mentre l’ex velina e il modello resteranno una settimana “in luna di miele” in Spagna, la vivace assistente in uno studio medico e modella invece ha già terminato la sua esperienza e fatto ritorno al Gran Hermano.