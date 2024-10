Napolipiu.com - Stadio Maradona, possibile svolta: De Laurentiis pronto all’acquisto

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Manfredi apre alla cessione: il Comune valuta l’opzione Notizie Napoli – Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, sembra finalmente aprire alla possibilità di cedere loDiego Armandoalla SSC Napoli. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, l’amministrazione comunale è pronta a valutare l’opzione di vendere l’impianto di Fuorigrotta al presidente Aurelio De. Finora la cessione delloè sempre stata considerata un’ipotesi remota, ma qualcosa sembra essere cambiato. De, secondo chi lo conosce bene, sarebbe disposto a fare un investimento significativo per ristrutturare la struttura, a patto però di diventarne il proprietario e non semplicemente il concessionario. Un’acquisizione che avrebbe un impatto enorme per la società, inserendo iltra i beni di proprietà del club.